Midterms aux Etats-Unis: les candidats républicains les plus fantasques

Herschel Walker

L’ancien footballeur américain et actuel candidat géorgien au Sénat est l’un des « Baby-Trump » les plus loyaux à l’ancien président. Bad buzz pour le candidat anti-avortement qui aurait financé les interruptions de grossesse de deux de ces anciennes compagnes et qui serait soupçonné de violences conjugales. « Tout n’est que mensonge », a-t-il rétorqué.