Baissez la température du lave-linge

Dans un foyer moyen, le lave-linge tourne environ 200 fois par an. On peut réduire cette consommation en veillant à bien remplir le tambour avant de lancer la machine. On pourrait ainsi économiser 15 % d’électricité. Laver le linge à 40ºC consomme par ailleurs deux fois moins d’énergie que laver à 90ºC. Laver à 30ºC consomme trois fois moins d’énergie. Laver à 30ºC plutôt qu’à 60ºC permet d’économiser environ 27 euros par an. Le programme Eco consomme presque 50 % d’énergie de moins et moitié moins d’eau que le programme normal. L’utiliser systématiquement permet d’économiser environ 7 euros par an. Oubliez le sèche-linge, c’est environ 200 kWh par an. S’en passer, c’est près de 120 euros économisés. Faites sécher votre linge à l’air libre.