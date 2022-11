Baissez (un peu) le thermostat

Le chauffage, c’est 65 à 75 % de la consommation d’énergie dans un logement moyen. C’est donc un poste sur lequel il faut peser dans la mesure du possible. Ne chauffer que les pièces où on se trouve, différencier la température en fonction du lieu, c’est une évidence. Dans le salon, 18-19-20ºC suffisent. Dans la chambre 15-16 est l’idéal. Et on fermera les portes qui communiquent afin de préserver le bon choix. Si on opte pour un chauffage à radiation, on peut même supporter une température inférieure. Il est toujours mieux de réchauffer/isoler le corps qu’une maison tout entière. Baisser le thermostat d’un degré permet d’économiser de 5 à 7 % environ sur sa facture. Sur base d’un système de chauffage moyen, cela peut atteindre 670 euros d’économie. Diminuer le chauffage (à 15ºC) la nuit et en cas d’absence entraîne une économie de 10 à 25 % d’énergie. Si vous disposez de volets, fermez-les pendant la nuit. Cela réduit jusqu’à 60 % la déperdition de chaleur par les fenêtres.