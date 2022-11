Coupe du monde 2022: dix pays européens, dont la Belgique, refusent d’obéir aux demandes de la Fifa

« Vous portez sur vos épaules les espoirs et les rêves de votre nation et ses habitants (…) Donc s’il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football », ont communiqué Gianni Infantino et Fatma Samoura, président et secrétaire générale de la FIFA, aux 32 pays participants à la Coupe du monde. « Nous savons que le football n’existe pas dans le vide, et nous sommes tout aussi conscients des nombreux défis et difficultés à caractère politique dans le monde. Mais s’il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans chaque bataille idéologique ou politique ».

Mais ces demandes n’ont pas été bien prises par tous les pays. Et huit pays européens, à savoir l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, le Pays de Galles, le Portugal, la Suède et la Suisse, ont refusé d’obéir, réaffirmant leur volonté de défendre les droits humains, de soutenir les travailleurs migrants et de continuer à faire pression sur la FIFA

« Nous reconnaissons et saluons, comme nous l’avons fait par le passé, que des progrès significatifs ont été réalisés par le Qatar, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants, avec l’impact des changements législatifs démontrés dans les récents rapports de l’Organisation internationale du travail », ont écrit les pays signataires, qui saluent également « les assurances données par le gouvernement qatari et par la FIFA concernant la sûreté, la sécurité et l’inclusion de tous les fans qui se rendent à la Coupe du monde, y compris les fans LGBTQ + » et « reconnaissent que chaque pays a des problèmes et des défis à relever et nous sommes d’accord avec la FIFA pour dire que la diversité est une force. »