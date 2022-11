Standard: le Parquet de l’Union Belge propose deux matches de suspension à Raskin et Zinckernagel

Décidément, la défaite concédée par le Standard sur la pelouse d’Eupen (2-0) pourrait avoir de sérieuses conséquences pour les Rouches. Outre le fait de revenir bredouille, deux joueurs liégeois ont été jugés ce lundi par le Parquet de l’Union Belge pour leur comportement pendant et après ce revers.

Faisons les choses dans l’ordre. Dans les arrêts de jeu, Zinckernagel était expulsé pour une semelle sur le tibia de Paeshuyse. Pour cette faute, le joueur liégeois s’est vu proposer deux matches de suspension (plus un troisième avec sursis) par le Parquet de l’Union belge. Cette sanction est assortie d’une amende de 2.500 €. Concrètement, si le Standard ne va pas en appel, Zinckernagel pourra bel et bien jouer cette semaine en Coupe de Belgique mais pas face à l’Union dimanche prochain et à La Gantoise fin décembre dans le cadre du championnat de D1A.