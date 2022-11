En magasin, du gibier belge toujours apprécié par les fins connaisseurs

La consommation de gibier frais a reculé de quasi 16 % en volume cette année, comparativement à 2016, indiquait récemment le bureau d’études GfK au Soir, parce qu’il est davantage apprécié par les 65 ans et plus que par les ménages plus jeunes. « C’est une viande qui fait peur car elle paraît difficile à cuisiner alors qu’il n’en est rien », admet Gérard Enthoven, patron de la Maison Protin à Chiny et de Condroz Gibier à Ciney, deux enseignes spécialisées dans le gibier belge sauvage. Cela dit, les produits de terroir retrouvent grâce aux yeux de certains jeunes gastronomes, notamment grâce à l’attrait médiatique pour la cuisine. Et même si la tradition du gibier a pris du plomb dans l’aile, elle reste vive. « Les amateurs sont toujours au rendez-vous quand démarre la saison. Parmi eux figurent des enfants et des petits-enfants de nos plus anciens clients », assure Pierre Pétré, dont la maison spécialisée en volaille et en gibier est active à Uccle depuis plusieurs générations.