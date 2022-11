L’association «Stop Dérives Chasse» plaide pour d’autres méthodes

Si la chasse est une passion tenace pour nombre de chasseurs, il existe aussi des personnes qui souhaitent une autre chasse. Elles sont réunies dans un collectif baptisé « Stop Dérives Chasse », mis sur pied en 2019 par six associations – la Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux, Natagora, les Naturalistes de la Haute Lesse, Ardenne et Gaume, le Cercle des Naturalistes de Belgique et Inter Environnement Wallonie. Aujourd’hui, le collectif regroupe… 79 associations liées à la biodiversité. Fanny Cloutier en est la coordinatrice.

Quel est l’objectif de « Stop Dérives Chasse » ?