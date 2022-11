L’équipement: le chasseur passionné vise la qualité

Son permis en poche, le chasseur doit s’équiper. De quoi et à quel prix au juste ? Tout dépend de la technique et du gibier qu’il privilégie. Et, bien entendu, des moyens financiers dont il dispose. A l’image d’autres loisirs, comme le cyclisme ou la photographie, la palette de qualité et donc la gamme tarifaire du matériel de chasse est large. Tant et si bien que le débutant, un peu juste financièrement, peut miser sur de l’entrée de gamme tant en armurerie spécialisée que dans de grands magasins multisports. « Mais la tendance est à l’achat de produit qualitatif pour un usage à long terme. Les clients n’ont pas peur de payer le prix pour cela », observe Paul Pletsers, armurier à Werbomont. « A cet égard, le monde de la chasse est plutôt conservateur et peu enclin à de la consommation à répétition. » Mieux vaut mettre le prix pour du matériel qui durera des années, voire des décennies.