Crise de l’accueil: l’incroyable mépris de l’Etat belge Des juristes, des travailleurs du secteur social, des membres du personnel académique et associatif, adressent une lettre ouverte à la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration.

Hatim Kaghat

Carte blanche - Par un collectif de signataires* Publié le 8/11/2022 à 06:00 Temps de lecture: 16 min

Madame la secrétaire d’Etat,

Vous avez pris vos fonctions en tant que secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration en plein cœur d’une énième « crise » de l’accueil. Nous mettons volontairement ce mot entre guillemets, tant il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une manifestation soudaine et violente, mais bien d’un problème structurel, organisé et entretenu comme tel par l’Etat belge et pour lequel il a déjà maintes fois été condamné. De mémoire d’avocat·es, les « crises » se succèdent (2011, 2015) et se ressemblent.

La présente « crise » de l’accueil se distingue cependant des précédentes par l’incroyable mépris affiché par l’Etat belge, dont vous êtes la représentante de par vos fonctions, pour les décisions de justice vous condamnant à héberger des personnes sinon contraintes de dormir à la rue. Depuis des mois, le tribunal du travail a rendu près de 7.000 décisions ordonnant le respect urgent de la « loi accueil », qui exige que toute personne ayant introduit une demande d’asile soit immédiatement hébergée. Ces décisions étaient toutes assorties d’astreintes de plusieurs centaines d’euros par jour en cas de non-exécution immédiate.

Quatre très longs mois…

Pourtant, aujourd’hui, il faut en moyenne près de quatre mois entre le moment où une condamnation de Fedasil à héberger une personne est obtenue et signifiée en extrême urgence et l’hébergement effectif de cette personne. Quatre mois durant lesquels ces personnes sont contraintes de se loger de manière précaire, tantôt chez une vague connaissance, tantôt à la rue sur un carton ou dans un recoin d’une station de métro. Quatre mois durant lesquels ces personnes nous supplient, nous, leurs avocat·es, de « faire quelque chose » et durant lesquels nous sommes contraint·es de leur expliquer que nous avons gagné, que le tribunal nous a donné raison, mais que cela ne change absolument rien à leur situation concrète. Quatre mois durant lesquels nous, comme citoyen·nes, sommes confronté·es tous les jours à la déshumanisation de ces personnes, sous nos yeux, dans les rues de Bruxelles. Une réalité à laquelle vous n’êtes pas confrontée au quotidien.

Des effets dramatiques

Dans les médias, vous affirmez faire « tout ce que vous pouvez » et travailler « jour et nuit » pour résoudre cette crise.

Nous ne vous croyons pas.

Jamais auparavant, une « crise » de l’accueil n’a eu d’effets aussi dramatiques. Jamais auparavant, autant de personnes n’ont été contraintes de dormir à la rue pendant aussi longtemps. Lorsqu’aucune autre solution n’était plus possible, vos prédécesseur·euses ont logé les gens dans des chambres d’hôtel, pour leur éviter l’indignité de dormir dehors. Vous n’avez jamais ne fût-ce qu’envisagé cette solution.

Au contraire, vous venez de refuser de demander un budget supplémentaire au Parlement pour faire face à la crise actuelle. Le motif invoqué aurait été que les citoyen·nes auraient « du mal à digérer de voir des demandeurs d’asile hébergés dans des hôtels, au moment où il devient parfois impossible de payer sa facture d’énergie »…

Vous avez pareillement refusé d’examiner sérieusement les propositions qui vous ont été soumises à la mi-septembre par un collectif d’associations spécialisées.

Vous avez récemment déclaré dans la presse que vous aviez l’intention d’ouvrir des centres d’accueil d’urgence à Jabbeke et à Glons pour accueillir 1.500 personnes. Il apparaît cependant que ces projets se heurtent à l’opposition des bourgmestres de ces communes et au manque de personnel disponible pour les gérer, de sorte que, dans la pratique, ce projet ne répond pas aux besoins urgents actuels. En outre, la capacité de ces centres n’est pas suffisante pour absorber le nombre de personnes actuellement à la rue.

Elaborer des solutions d’urgence

Nous estimons que, dans l’attente de la mise en place de solutions structurelles, il doit être travaillé toutes affaires cessantes à la mise en place de solutions d’urgence pour éviter que des enfants, des femmes et des hommes dorment à la rue. Au moins une des femmes contraintes de dormir à la rue par manque de place a été violée. Les tentes en carton mises en place par une association pour abriter de la pluie des enfants contraints de dormir dehors ont été détruites par la police. Il s’agit en l’espèce d’une situation de crise humanitaire absolue qu’il s’agit de traiter comme telle, en déployant tous les moyens nécessaires pour y faire face.

Les avocat·es parmi nous ont embrassé cette profession pour être la voix de celles et ceux qui n’en ont pas. Notre métier, en cette qualité, consiste à demander justice auprès des institutions judiciaires. Dans la mesure où, par votre attitude et vos choix politiques, vous dédaignez les décisions du pouvoir judiciaire que nous avons obtenues, nous nous voyons contraint·es de nous adresser directement à vous pour vous demander instamment de prendre les mesures urgentes et nécessaires pour éviter que nos client·es, ainsi que toutes celles et ceux qui n’ont même pas accès à un·e avocat·e, passent encore ne fût-ce qu’une seule nuit à la rue. Les solutions existent. Elles vous ont été présentées à plusieurs reprises par les acteur·trices de la société civile parmi nous. Des immeubles vides peuvent être réquisitionnés, des chambres d’hôtel financées. Nous vous demandons de les mobiliser. Il en va non seulement du respect de la dignité de celles et ceux qui viennent demander asile et protection à notre pays, mais également de celui de l’Etat de droit.