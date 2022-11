Montant du transfert, clause… Aston Villa et Newcastle plus intéressés que jamais par Eden Hazard

On le sait depuis longtemps, entre Eden Hazard et le Real Madrid, l’histoire d’amour n’a jamais vraiment fonctionné. Et ce ne sont pas les mauvaises nouvelles de la semaine dernière (le Diable rouge est touché à la cuisse) qui vont améliorer la situation. On voit donc mal ce passage dans la capitale espagnole se prolonger.

Reste à voir où le Brainois pourrait rebondir. Ces derniers jours, on a appris que des fans du mythique club argentin de Boca Juniors font campagne pour le transfert du Belge. D’autres cercles, surtout en Angleterre où Eden avait brillé lorsqu’il était à Chelsea, sont intéressés, Aston Villa et Newcastle en première ligne.