Le Qatar accusé d’espionnage: témoignage – «À propos», le podcast du Soir

A moins de deux semaines du match d’ouverture de la coupe du monde 2022, voilà une nouvelle accusation dont le Qatar se serait sans doute bien passé : l’émirat aurait tenté de pirater des personnalités et des journalistes, critiques après l’attribution de la compétition au Qatar. Ce sont les révélations d’une enquête menée par le Sunday Times et une ONG journalistique britannique. Parmi les journalistes qui auraient été visés, notre confrère Yann Philippin de Mediapart. Que s’est-il passé ? A-t-il été piraté et comment s’en est-il rendu compte ? Yann était de passage à Bruxelles, on a profité pour l’inviter en studio.

Les salaires d’une grande partie des travailleurs vont grimper d’un coup de plus de 10 % le 1er janvier. Mais qu’en est-il des autres ? Comment fonctionne l’indexation automatique des salaires ? A quel rythme votre salaire est-il revalorisé ? Cécile Danjou est journaliste économie. Elle explique tous les détails dans un article que vous pouvez lire sur tous nos supports. En attendant, elle nous propose aussi un petit résumé au micro.