«Le Grand Livre du climat», un manuel pour temps de crise

Une centaine d’auteurs et autrices contribuent à une somme épaisse et incisive sur la crise climatique. Sous la coordination et les commentaires d’une certaine Greta Thunberg.

Ce ne sont pas les livres sur le climat qui manquent. Le Grand Livre du climat (Kero) a cependant quelque chose que les autres n’ont pas. Et ce n’est pas seulement parce que l’ouvrage est coordonné par Greta Thunberg. L’activiste suédoise a obtenu la contribution de cent auteurs et autrices, parmi lesquels plusieurs dizaines des principaux experts mondiaux de la question. Des beaux cerveaux, de belles plumes : de Naomi Klein à Michael Mann en passant par Thomas Piketty, Ed Hawkins, Nicholas Stern et Margaret Atwood. Conçu comme une sorte d’encyclopédie, le livre aborde la question climatique sous autant d’angles différents. Pas de bla-bla : chaque contribution fait deux à trois pages, guère plus, ce qui permet une lecture par « picorage » et oblige chaque contributeur à aller directement au fait sans tourner autour du pot.