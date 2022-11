La saison 5 de «The Crown» menace-t-elle les débuts de Charles III?

Alors que le roi Charles III profite actuellement d’une cote de popularité élevée, le Palais craint que le nouvelle saison de « The Crown » ne vienne enrayer cette dynamique.

Charles III est au faîte de sa popularité. Son épouse Camilla est plébiscitée par des sujets jadis hostiles. Le courant républicain, déjà très minoritaire, coule des jours moroses. Le nouveau Roi a d’excellents rapports avec le nouveau Premier ministre Rishi Sunak, qui contrastent avec les prédécesseurs, Boris Johnson et Liz Truss, trop sectaires à son goût. La preuve, le gouvernement britannique a accordé aux Britanniques un jour férié en plus à l’occasion du couronnement prévu le 6 mai 2023, « pour permettre à la population de rendre hommage au roi Charles III en participant à des événements aux niveaux local et national dans tout le pays ».