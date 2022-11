Thalys annonce de fortes perturbations et annule plusieurs trains dans les prochains jours

« Suite à des difficultés opérationnelles, nous avons adapté notre offre de transport jusqu’au 14 novembre, nous avons plus de 90 % des liaisons qui sont assurées, cela concerne précisément 9,8 % des liaisons, les suppressions sont variables selon les jours et sont adaptées en fonction du remplissage des trains », a précisé une porte-parole.

Thalys indique également qu’à la suite de « travaux sur les voies » du réseau belge « entre le jeudi 10 novembre et le dimanche 13 novembre, la circulation des Thalys sera perturbée » et qu’« il n’y aura pas de circulation entre Paris et Bruxelles le vendredi 11 novembre 2022, dans les deux sens de circulation ». Infrabel procèdera à ce moment à la numérisation de la signalisation sur le tronçon Tubize-Ruisbroek pour permettre l’implémentation du système ETCS (système de contrôle automatique des trains), qui doit y devenir effectif en juin 2023. Il n’y aura pas de trafic possible sur la voie rapide empruntée par le Thalys le 11 et le service sera adapté les 12 et 13, a précisé à Belga le porte-parole d’Infrabel.