Les principaux absents: la France déjà durement touchée

En plus des stars non-qualifiées (Erling Haaland, Mohamed Salah, David Alaba et évidemment tous les Italiens), d’autres manqueront à l’appel qatari. En plus des incertains (voir ci-dessus) qui pourraient devoir faire l’impasse, plusieurs joueurs ont dû faire une croix sur leur participation.

FRANCE : Didier Deschamps devra composer sans deux éléments-clés de la conquête du titre en 2018 : Paul Pogba (Juventus), touché au ménisque depuis août, et Ngolo Kanté (Chelsea), opéré des ischio-jambiers mi-octobre.