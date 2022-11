Bruxelles: après l’évacuation de la gare Centrale, certaines voies sont à nouveau opérationnelles (photos)

Depuis 18h10, la circulation des trains est à nouveau possible, sur quatre des six voies. « Les voies 3 et 4 restent hors service pour des raisons de sécurité », a déclaré porte-parole d’Infrabel.

La circulation des trains entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Sud est à nouveau possible sur quatre des six voies depuis lundi soir à 18h10, après l’interruption entre 17h45 et 18h10 due à des câbles en feu à Bruxelles-Central. C’est ce qu’a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel, qui a toutefois mis en garde contre l’impact majeur de l’interruption sur le trafic ferroviaire à destination et en provenance de Bruxelles.

Les câbles en feu avaient été signalés sur la voie 4, dans le tunnel ferroviaire à Bruxelles-Central, a déclaré Frédéric Petit, porte-parole d’Infrabel. En conséquence, le trafic ferroviaire a été suspendu entre 17h45 et 18h10. La gare de Bruxelles-Central a été évacuée.