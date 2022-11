Rallye du Condroz: des épreuves encadrées depuis 25 ans, mais non dénuées de risques

Au-delà de l’effroyable drame vécu par les familles de Romain (18 ans) et Margaux (16 ans), emportés dimanche dans l’accident qui a endeuillé le rallye du Condroz, on a compris que la responsabilité des organisateurs de l’épreuve, et celle du jeune couple fauché sur la trajectoire d’une voiture de course en perdition, allait être au cœur des débats engendrés par ce drame.