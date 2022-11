Au moins 15.000 morts en Europe à cause des canicules de 2022, selon l’OMS

L’été 2022 a été le plus chaud enregistré sur le Vieux continent, provoquant de nombreux records de températures et de dramatiques incendies.

Au moins 15.000 décès en Europe sont directement liés aux graves vagues de chaleurs ayant affecté le continent durant l’été 2022, selon une estimation encore incomplète publiée lundi par l’OMS à l’occasion de la COP27 sur le climat.

Des records de températures

L’été 2022 a été le plus chaud enregistré sur le Vieux continent, provoquant de nombreux records de températures et de dramatiques incendies. « Sur la base des données nationales déjà publiées, il est estimé que 15.000 personnes sont mortes spécifiquement à cause de la chaleur en 2022 », indique la directeur de la branche européenne de l’OMS, Hans Kluge, dans un communiqué.