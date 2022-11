Le Qatar accusé d’espionnage: «C’était extrêmement sophistiqué»

Le Qatar aurait-il commandité une vaste entreprise d’espionnage depuis un appartement de quatre étages dans la banlieue de Gurgaon, en Inde ? C’est ce qu’ont affirmé ce week-end le journal britannique The Sunday Times et le Bureau of investigative journalism, sur base de plusieurs documents et d’une enquête sur place. Selon ces révélations, des journalistes, avocats, politiques ou encore l’ancien numéro 10 des Bleus, Michel Platini, ont été les cibles d’un gang de hackers embauchés pour protéger la réputation du Qatar.