Elise Mertens plus ambitieuse que jamais: la Belge veut remporter le titre en double aux WTA Finals

Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova ont dominé en demi-finale la paire américano-néerlandaise Desirae Krawczyk/Demi Schuurs sur un double 6-1. « Nous avons pris l’initiative et mis la pression dès le début du match », a analysé Mertens. « Nous n’avons rien lâché. Nous avons disputé une très bonne partie, nous ne les avons pas laissées entrer dans le match. »

Pour la deuxième année consécutive, Mertens disputera ainsi la finale du double des WTA Finals. L’an passé, associée à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, elle s’était inclinée 6-3, 6-4 face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, qu’elle trouvera encore sur sa route cette année. « Atteindre à nouveau la finale est très chouette », a ajouté l’actuelle N.9 mondiale en double. « C’est ma quatrième participation aux WTA Finals et je suis pour la deuxième fois en finale. Ce n’est certainement pas mauvais, mais bien sûr, nous visons plus. L’an passé, j’avais perdu contre Krejcikova et Siniakova. Je reçois à présent une nouvelle possibilité de conclure. »