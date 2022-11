Patrons et syndicats se quittent sur un constat d’échec

Nouvelle réunion du Groupe des Dix, ce lundi. Et nouvel échec sur toute la ligne. Les représentants des employeurs et des travailleurs ne sont pas parvenus à s’entendre. Ni sur la répartition de l’enveloppe bien-être, ce budget de 900 millions destinés à augmenter les pensions les plus basses et les différentes allocations sociales. Ni sur la fixation de la norme salariale à 0 %, en raison d’une marge négative calculée à -5,9 % par le Conseil Central de l’Economie.

Les deux dossiers sont donc renvoyés au gouvernement, qui devra trancher. Cela ne devrait pas être trop difficile pour l’enveloppe bien-être. Pour la norme salariale, ce sera une autre paire de manches. En effet, les syndicats et l’aile gauche de la Vivaldi jugent inacceptable qu’aucune amélioration du pouvoir d’achat ne soit possible dans les secteurs qui se portent bien.