En Grèce, foot et écoutes font trembler le gouvernement

En Grèce, un penalty douteux pourrait faire chuter Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec depuis juillet 2019. Cette hypothèse peut sembler farfelue pour qui ne connaît pas le contexte et la passion footballistique dans le pays. Et pourtant, elle existe depuis le match de foot qui s’est joué ce dimanche entre deux des grandes équipes du pays, l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Le jour même, l’hebdomadaire Documento, dirigé par Kostas Vaxevanis, proche du parti de la gauche grecque Syriza, avait publié de nouvelles révélations dans le scandale qui empoisonne la vie politique grecque depuis plusieurs mois : des écoutes téléphoniques de personnalités par les services de renseignements grecs et l’infiltration de leur portable par un logiciel espion, Predator. Selon Documento, plus de 160 personnalités sont victimes du « spyware ».