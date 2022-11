Une enquête pour départager les responsabilités

Margaux Remacle, 16 ans, et Romain Landeloos, 18 ans, regardaient la course lorsque le pilote belge Emeric Rary, épaulé par son copilote Fabrice Henry, a perdu le contrôle de sa Skoda, dans un virage à Moha (Wanze). La voiture a heurté un mur puis est retombée sur le jeune couple, une Hannutoise et un Hutois, qui sont décédés sur le coup. Les deux occupants de la voiture, ainsi que d’autres spectateurs, ont été légèrement blessés.

Très rapidement après le drame, le Royal Motor Club de Huy et le RACB ont publié un communiqué exposant que les deux victimes se trouvaient, au moment de l’impact, « dans une zone interdite au public ». L’enquête devra le confirmer.