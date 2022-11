Grève nationale du 9 novembre: quel service minimum dans les différents secteurs?

Dans le secteur non marchand où est prévu un hébergement, comme les soins de santé, le service minimum ne s’applique pas de manière linéaire et est concerté. Et ailleurs ?

Mercredi, la Belgique sera à l’arrêt. Mais pas au point de paralyser l’ensemble des services à la population, puisque, pour certains, un service minimum est prévu. Et notamment dans les soins de santé : dans plus de deux tiers des hôpitaux publics et privés de Wallonie et de Bruxelles, un service minimum sera assuré, annonce Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE.

« On parle aussi de service vital, explique Nathalie Lionnet, permanente Setca pour le secteur non marchand. C’est un peu différent de ce qui a été mis en œuvre dans les TEC ou à la SNCB. Il est prévu là où il y a hébergement, afin de garantir aux personnes des soins de base pour maintenir l’état de santé. Il s’agit des hôpitaux, des maisons de repos et du secteur du handicap. Par contre, les crèches ne sont pas concernées car il n’y a pas d’obligation de continuité de service en raison d’un risque pour la santé des personnes. »