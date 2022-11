Nucléaire: les négociations avec Engie sont compliquées

Pour rappel, l’accord signé lors de la fête nationale définissait un cadre de discussion – en substance, Engie acceptait de s’asseoir à la table, ce qui n’était pas gagné dans la mesure où l’énergéticien a répété pendant des années vouloir se désengager une fois pour toutes du nucléaire belge. Mais toutes les conditions de cette prolongation restaient à négocier. Sachant qu’un refus d’Engie in fine reste possible.

Depuis le 21 juillet dernier, le gouvernement est engagé dans des négociations avec le groupe Engie concernant la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3) jusqu’en 2035. Des discussions visiblement ardues, si l’on en croit nos confrères de l’hebdomadaire Le Vif, qui ont obtenu une copie de la note présentée la semaine dernière devant le « kern » par le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). Les discussions portent sur les conditions de cette prolongation (ou « LTO »), le sort des déchets nucléaires supplémentaires qui seront générés par cette exploitation prolongée et sur l’éventuelle prise de participation ou non de l’Etat belge dans les deux réacteurs.

Le gouvernement s’était fixé jusqu’à la fin du mois de décembre pour aboutir un accord. D’après nos confrères du Vif, ce calendrier reste d’actualité. Mais les négociateurs fédéraux seraient venus chercher une confirmation de leur mandat auprès de leurs collègues vice-Premiers, et il serait plus strict à en croire l’hebdomadaire.

Redémarrage en novembre 2026 ?

Sachant que le calendrier est trop serré pour que les réacteurs ne connaissent pas d’interruption de leur activité après leur mise à l’arrêt programmée pour fin 2025, le Premier et la ministre continuent à croire à un redémarrage possible en novembre 2026 – à temps donc pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement électrique du pays pour l’hiver 2026-2027. Mais visiblement, Engie refuse pour l’heure de garantir une reprise de l’activité de Doel 4 et Tihange 3 à cette date. A plusieurs reprises, l’exploitant du parc nucléaire belge a déjà laissé entendre qu’il ne pensait pouvoir être prêt à relancer le feu nucléaire que dans le courant de l’année 2027.

Selon Le Vif, Engie mettrait surtout sur la table un plafonnement du coût de la gestion des déchets nucléaires. A cette heure, le groupe a déjà provisionné plus de 8 milliards d’euros pour couvrir les coûts d’enfouissement de ces déchets. Le gouvernement aurait réaffirmé le lien entre un éventuel plafonnement et la disponibilité des deux réacteurs. Et ce alors que la demande d’Engie serait, d’après nos confrères, que l’Etat belge intervienne plus rapidement – à partir de 2032 et non 2066 – dans les coûts de stockage.

Progrès dans le bras-de-fer

Sur la table également : le souhait d’Engie de voir le gouvernement devenir copropriétaire des réacteurs prolongés. Ici encore, l’objectif serait de contraindre l’Etat belge à prendre une part de responsabilité accrue dans le passif nucléaire. Ce à quoi la Vivaldi se refuse : le gouvernement est seulement prêt à prendre à sa charge 50 % des risques – on pense notamment aux coûts de modernisation des réacteurs – et des bénéfices de l’exploitation prolongée.

À lire aussi Pas de nouvelle centrale nécessaire pour l’hiver 2026-2027

Nos collègues font toutefois état de « progrès » dans ce bras-de-fer où l’Etat belge est demandeur, et donc plutôt en position de faiblesse. Engie « comprend(rait) également les préoccupations du gouvernement belge concernant la viabilité de l’opérateur nucléaire à créer et la nécessité de fournir les garanties nécessaires », écrit Le Vif en citant le rapport d’Alexander De Croo et Tinne Van der Straeten, et expliquant que le groupe français devrait apporter de nouvelles réponses aux demandes gouvernementales « dans les jours qui viennent ».