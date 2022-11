Guerre en Ukraine: une unité d’élite russe perd 300 soldats dans «une offensive insensée»

Plus tôt, l’armée russe avait parlé de « pertes énormes du côté ukrainien » dans l’attaque près du village de Pavlivka (nord-ouest de l’Ukraine, NDLR). Mais on ignorait que le bilan était aussi lourd du côté russe. Dans la lettre adressée au gouverneur, l’armée déclare maintenant avoir perdu au total environ 300 hommes, « tués, blessés ou disparus ».

Une unité d’élite russe aurait perdu 300 hommes en quatre jours dans la région de Donetsk. C’est ce qui ressort d’une lettre envoyée lundi par des membres de la 155e brigade de la flotte du Pacifique. Via Telegram, la lettre était adressée à Oleg Kozhemjako, le gouverneur de Primorié (extrême est de la Russie, NDLR), la région d’origine de ces soldats. Depuis, les soldats ont demandé au gouverneur d’intervenir pour éviter de perdre d’autres soldats.

Les soldats critiquent ouvertement leurs supérieurs dans la lettre, expliquant que les commandants les ont une fois de plus poussés dans une « offensive insensée ». En outre, l’unité aurait également perdu la moitié de son équipement au cours de l’offensive.

Les soldats ont ainsi demandé qu’une commission indépendante – « et non le ministère de la défense » – demande des comptes aux commandants de leurs unités. Les commandants ont caché les pertes réelles et ne se sont souciés de rien.