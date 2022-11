Grève nationale: le point sur les perturbations attendues

Un vaste mouvement de grève nationale en lien avec la baisse du pouvoir d’achat impactera mercredi (et même dès ce mardi) de nombreux secteurs d’activité. « Le Soir » fait le point.

Le syndicat FGTB appelle à la «grève générale» ce mercredi 9 novembre. Les deux autres organisations, la CSC et la CGSLB, permettent à leurs membres d’y participer, ou d’organiser toutes autres actions ce jour-là, évitant de leur côté le terme de «grève générale». Les trois organisations demandent davantage de soutien face à la hausse des prix de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat. Elles entendent aussi faire pression sur les employeurs pour qu’ils acceptent, lors des négociations de cet automne, des hausses de salaires au-delà de l’index et des augmentations barémiques. Actuellement, la loi qui encadre les salaires ne permet pas ces hausses supplémentaires.

De fortes perturbations sont attendues dans tout le pays ce mercredi et (même dès ce mardi soir). Le point, secteur par secteur.