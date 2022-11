Rafales de vent, pluie… les prévisions météo des prochains jours en Belgique

Les éclaircies seront toujours présentes mardi matin avant d’être oblitérées par une nébulosité abondante dans l’après-midi. Les averses feront leur retour en Ardenne et à la mer et le vent continuera de souffler assez fort sur tout le pays. À la Côte, les rafales pourraient atteindre 50 ou 60 km/h.

Lundi soir, le temps se fera plus sec et des éclaircies viendront consteller le ciel nocturne à partir de la frontière française. Les minima varieront de 5 à 11 ºC avec un vent du sud modéré sauf à l’ouest, où il sera fort.

Nuages sera également le maître mot de la nuit avec une alternance de précipitations et de temps sec. Le mercure ne dépassera pas les 9 ºC en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 ºC en plaines. Le vent soufflera modérément du sud-ouest, assez fort au littoral.

Les éclaircies tenteront un retour mercredi après un début de journée encore très nébuleux. Des averses accompagnées d’un coup de tonnerre seront encore possibles, surtout à la mer et en Ardenne. Éole soufflera modérément ou assez fort dans les terres et parfois fort sur la Côte. Les maxima atteindront 11 ºC dans les Fagnes et 14 ou 15 ºC en moyenne et basse Belgique.

Retrouvez les prévisions météo région par région.

