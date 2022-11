Victorieux, les Red Lions lancent enfin leur saison en Pro League Après 2 premiers revers, les joueurs belges ont enfin passé la seconde et s’imposent face à l’Allemagne lors de leur 3e sortie, en Argentine. Une prestation collective solide et physique qui rassure à 2 mois de la Coupe du monde.

@News

Par Laurent Toussaint Publié le 8/11/2022 à 07:59 Temps de lecture: 2 min

L’objectif était simple pour les protégés de Michel van den Heuvel pour ce 3e rendez-vous en terres argentines. Ils visaient une première victoire dans la compétition mais surtout ils affichaient l’envie de proposer une prestation complète et appliquée face à l’Allemagne (face à qui ils s’étaient inclinés lors de leur premier duel) après 2 rencontres pas suffisamment solides et précises à tous les niveaux. Avec Loïc Van Doren dans les buts, les Belges tentaient de prendre l’initiative dans les débats mais ce premier quart d’heure était vraiment pauvre en possibilités avec pas mal d’imprécisions techniques. La suite des débats était heureusement un peu plus enthousiasmante et les Red Lions obtenaient de belles possibilités pour prendre l’avance dans ce duel mais le gardien allemand était vigilant sur les tentatives de Nicolas De Kerpel, Simon Gougnard ou Alexander Hendrickx, sur penalty. Mais personne ne parvenait à trouver le chemin des filets durant ces premières 30 minutes. La Belgique jouait de manière bien plus ordonnée, agressive et constante mais elle devait encore confirmer cette domination dans le jeu et au marquoir face à l’un de ses futurs adversaires lors de la Coupe du monde indienne, en janvier prochain.

Boon débloque la rencontre sur penalty Dès la reprise, Nicolas De Kerpel était le premier à frapper et à remettre l’Allemagne sous pression. Les hommes de Michel van den Heuvel poursuivaient sur leur lancée et ne laissaient que très peu la balle à leurs adversaires du jour. Les occasions étaient peu nombreuses à l’image du premier quart et les échanges de plus en plus nerveux. Et c’est finalement dans le dernier quart d’heure que la Belgique parvenait, enfin, à inscrire ce but après lequel elle courrait depuis 51 minutes lorsque Tom Boon envoyait un sleep puissant au fond des filets. L’attaquant des Red Lions prenait une carte jaune dans la foulée après que les esprits se soient échauffés suite au but belge. Les Belges conservaient la domination de la fin de partie même si Loic Van Doren devait réaliser un arrêt de grande classe dans la dernière minute de la partie.