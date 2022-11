Météo: un temps doux et progressivement nuageux pour ce mardi

La journée de mardi commencera sous de larges éclaircies, quelques voiles d’altitude parsemant l’azur. Les nuages envahiront ensuite le ciel à partir du littoral. La nébulosité deviendra de plus en plus abondante au cours de l’après-midi, avec un risque d’averses en Ardenne et à la mer. Les températures atteindront 12ºC en haute Ardenne et 16 ou 17ºC en Flandre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Durant la soirée et la nuit, la nébulosité sera variable à abondante et des pluies, parfois sous forme d’averses, traverseront la Belgique depuis le littoral et la frontière française. Les minima seront compris entre 8ºC en haute Ardenne et 12ºC en Flandre.