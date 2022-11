Climat: les pays du Sud ont besoin de plus de 2.000 milliards de dollars par an

Les pays du Sud auront besoin de plus de 2.000 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour financer leur action climatique, dont près de la moitié venant d’investisseurs extérieurs, selon un rapport commandé par la présidence de la COP publié mardi.

Ces investissements dans les marchés émergents et les pays en développement – hors Chine – doivent servir à « réduire les émissions, renforcer la résilience, faire face aux pertes et dommages causés par le changement climatique et restaurer les terres et la nature », selon ce rapport d’experts commandé par la présidence égyptienne de la COP27 et la présidence britannique de la précédente COP.