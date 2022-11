Un nouveau partage en Pro League pour les Panthers face à l’Allemagne

Les protégées de Raoul Ehren ont confirmé leur bonne entame de Pro League en prenant un nouveau point lors de leur 3e rencontre du tournoi. Les motifs de satisfaction sont nombreux pour le coach néerlandais même si l’équipe doit être encore plus régulière et surtout efficace dans le cercle.

Pour leurs retrouvailles, à Mendoza, après le partage de vendredi (2-2) et le point bonus pour la Belgique, les 2 équipes espéraient bien remporter la totalité de l’enjeu, ce lundi soir, mais pour y parvenir, elles étaient bien conscientes qu’elles devraient réaliser une prestation sans faille face à l’Allemagne. Et ce sont les Red Panthers qui frappaient les premières puisqu’elles menaient au score après 10 minutes de jeu sur leur premier penalty qui était converti en puissance par Louise Versavel. Mais juste avant la fin de ce premier quart, Laura Saenger répliquait sur p.c. et remettait les 2 équipes à égalité (13e).

La 5e nation mondiale, le meilleur classement jamais atteint par la Belgique, jouait bien et démontrait qu’elle montait en puissance dans ce mini-tournoi de Pro League en Argentine. Avec Justine Rasir, de retour dans l’équipe, mais aussi Astrid Bonami et Elizabeth Mommens, qui honorait sa toute première sélection, les Panthers poursuivaient avec la même envie et tentaient de reprendre l’avance dans cette partie mais le score ne changeait plus avant la pause malgré un total de 5 p.c. pour les Belges.