Guerre en Ukraine: les milliardaires russes se mettent à fuir Vladimir Poutine

Quatre oligarques ont renoncé à la citoyenneté russe et ne veulent plus rien avoir à faire avec le Kremlin. C’est aussi mieux pour leur business…

Les oligarques russes ont longtemps figuré en tête de la liste du magazine américain Forbes recensant les personnes les plus riches du monde. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ne sont plus que deux dans le top 100. Les affaires en Russie et dans ses environs se révèlent être un environnement commercial toxique en raison des sanctions occidentales.

Pour y échapper, certains milliardaires russes ont renoncé ces dernières semaines au président Vladimir Poutine, changé de nationalité et rendu leur passeport russe.