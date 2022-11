Ancien sélectionneur national, Marc Wilmots cite le nom de deux Diables rouges qu’il reprendrait à la Coupe du monde

Jeudi midi, Roberto Martinez révélera la liste des 26 Diables rouges appelés à disputer la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre – 18 décembre). L’événement se produira au siège fédéral à Tubize. Les sélectionneurs des 32 équipes participantes doivent présenter une liste d’au moins 23 et d’au plus 26 joueurs, qui comprend au moins trois gardiens de but.

Ancien sélectionneur national, Marc Wilmots a donné son avis à ce sujet ce lundi sur le plateau de l’émission « La tribune » sur la RTBF. « La hiérarchie est établie. Michy Batshuayi est le deuxième attaquant. J’ai vu aussi Divock Origi très bien jouer en pointe avec l’AC Milan. Il a l’expérience », a tout d’abord lancé le consultant en évoquant le secteur offensif.