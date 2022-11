Grève nationale du 9 novembre: des zonings industriels seront bloqués ce mercredi

Selon les premiers renseignements, les zones d’activité économique de Mouscron et de Ath-Ghislenghien devraient être les plus durement touchées. Des actions ne sont pas à exclure sur le zoning de Tournai Ouest (Orcq et Marquain) et à proximité du centre commercial de Froyennes (Tournai). Cependant, aucune information n’a filtré à ce sujet auprès de la zone de police du Tournaisis. Les zones d’activité économique de Leuze, Péruwelz, Enghien et Comines- Warneton devraient être épargnées.

Dans la cadre de la grève nationale, plusieurs zonings industriels de Wallonie picarde seront bloqués par les grévistes ce mercredi 9 novembre, annoncent en front commun la FGTB et la CSC. Des parcs à conteneurs seront également fermés. La Chambre de commerce et d’industrie de Wapi a contacté les diverses zones de police de la région afin d’informer au mieux les entrepreneurs concernés.

A Ath-Ghislenghien, sur le Parc Orientis n°1 et n°2, la RN57 et les ronds-points ne seront pas bloqués. Il n’y aura pas d’accès en direction de l’entreprise Vandemoortele et du contrôle technique. Le dépôt Colruyt, qui se trouve sur Ollignies (Ath), sera bloqué. Dans la même zone, le centre commercial «Shopping center» sera bloqué. Les accès aux commerces (Match, Action,..) seront entravés avec possibilité de barrages filtrants de temps en temps. Le parking du centre commercial sera bloqué. Hormis une distribution de tracts, il n’y aura pas d’action sur la voie publique.

Dans la zone d’activité économique de Mouscron, le zoning de Portemont sera bloqué et un barrage filtrant pourrait être installé depuis le rond-point des Bobines.

Selon la FGTB, la grève sera extrêmement bien suivie et plus de 1.200 personnes rejoindront les deux syndicats sur les divers piquets de grève. Sur Mouscron, on attend plus de 600 personnes CSC et FGTB confondue.

En raison de la participation d’une partie de leur personnel à la manifestation de Bruxelles, plusieurs parcs à conteneurs de Wallonie picarde (Antoing, Brunehaut, Beloeil, Celles, ChièvresEnghien, Estaimpuis, Mouscron 1 Rumes, Silly ainsi que Tournai 1 et 2 seront fermés toute la journée annonce l’intercommunale Ipalle. Certaines collectes de déchets en porte-à-porte pourraient être perturbées ou supprimées dans certaines villes et communes de Wapi. Enfin, dans les hôpitaux de la zone Wapi, c’est l’horaire du dimanche qui sera appliqué. Les opérations non urgentes seront reportées.