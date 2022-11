Maladie d’Alzheimer: un nouveau scanner pour la détecter à un stade précoce

Une nouvelle technologie développée par l’UZ Bruseel, l’ULB, la VUB et la start-up bruxelloise Digita.AI devrait être capable de fournir des images médicales plus détaillées du cerveau, devrait permettre de ralentir le plus rapidement possible le processus de détérioration provoqué par la maladie.

La maladie d’Alzheimer est une maladie incurable qui touche une personne sur neuf de plus de 56 ans. Le diagnostic est généralement délivré après des tests de la mémoire et un scanner cérébral. Les scanners traditionnels utilisent des capteurs refroidis, mais ceux-ci ne s’appliquent pas directement sur la peau du crâne, ce qui limite la résolution des images captées. De ce fait, le diagnostic est généralement posé lorsque la maladie a déjà atteint un stade avancé.