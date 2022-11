Euro de basket féminin: voici les 16 Belgian Cats retenues pour la suite de la phase de qualifications

Le nouveau sélectionneur national, le Français Rachid Meziane, et son staff ont annoncé mardi la sélection des seize Belgian Cats sélectionnées pour les matchs face à la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine, tous deux qualificatifs pour l’Eurobasket féminin de 2023. Ils se joueront les 24 et 27 novembre au Sportoase de Louvain.

Les Belgian Cats sont en course pour décrocher leur billet pour l’Euro (15-25 juin 2023 en Slovénie et Israël). Elles ont débuté leurs parcours au mois de novembre 2021 par une défaite 87-81 en Bosnie-Herzégovine suivie d’une victoire 84-55 à Courtrai contre l’Allemagne.