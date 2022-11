Anthony Doerr, Grand prix de littérature américaine

Une foi démesurée traverse La cité des nuages et des oiseaux (éditions Albin Michel) d’Anthony Doerr, couronné par le jury du Grand prix de littérature américaine, qui met chaque année à l’honneur un roman américain traduit en français. La foi dans le pouvoir de la littérature et de la fiction, capable de transcender et de réconcilier les époques. Dans ce roman, son sixième, l’écrivain originaire de l’Idaho et prix Pulitzer en 2015 pour Toute la lumière que nous ne pouvons voir (Albin Michel), confronte ses personnages, à divers périodes de l’Histoire, à un manuscrit imaginaire de Diogène, récit qui met en scène un jeune berger happé par une cité céleste. Le manuscrit sert de trait d’union entre les époques : l’Antiquité, le Moyen Age, la guerre du Vietnam, l’époque contemporaine et un futur où ce qu’il reste de l’Humanité, en 2146, vit reclus dans un vaisseau en orbite.

Roman historique, roman de science-fiction, livre sur la littérature, La cité des nuages et des oiseaux est un tour de force romanesque, qui questionne le pouvoir de la technologie : « J’ai voulu mettre en avant des périodes de l’Histoire où la technologie est perturbatrice », nous racontait Anthony Doerr, de passage à Paris en septembre. « Au XVe siècle, c’était la poudre à canon qui a rendu obsolète la technologie des murs, alors que l’imprimerie était sur le point d’arriver en Europe et la boussole de bouleverser la navigation. Mon roman pose un regard sceptique sur la technologie, sachant qu’un livre est une des plus formidables technologies qui soient ».