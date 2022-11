La majorité wallonne propose une révolution pour le contrôle des finances du parlement

Cette initiative de la majorité intervient alors que dans les rangs de l’opposition, PTB et Engagés avaient annoncé le dépôt de textes en urgence dès la séance plénière de ce mercredi. PS, MR et Ecolo devraient sans doute tenter de rallier la minorité à leur proposition qui s’appuie essentiellement sur la création d’une commission permanente de la comptabilité assistée des spécialistes de la Cour des comptes.

Le PS, le MR et Ecolo, les trois partis de la majorité wallonne, ont décidé de proposer au parlement régional une modification du règlement de l’assemblée « suite aux récentes informations à propos d’investissements importants du parlement de Wallonie et des dépassements auxquels ils ont donné lieu ». Cette évolution visera à « renforcer le contrôle sur les budgets et les comptes du parlement de Wallonie ». Elle sera débattue par les députés dans les prochains jours.

À lire aussi Au parlement wallon, une désinvolture insupportable dans la gestion de l’argent public

« Cette commission parlementaire serait chargée d’assurer le suivi de la gestion budgétaire et comptable des moyens dont dispose l’assemblée ainsi que des décisions du Bureau en matière budgétaire et d’investissements », expliquent en chœur les chefs de groupe André Frédéric (PS), Jean-Paul Wahl (MR) et Stéphane Hazée (Ecolo)

. À lire aussi Dépenses pharaoniques du parlement wallon: Ecolo veut une procédure disciplinaire contre le greffier

Aujourd’hui, l’approbation des comptes et des budgets du parlement s’apparente à une formalité, une fois par an en commission des Affaires générales. Après les révélations de ces derniers jours à propos de l’explosion des coûts de construction d’une Maison des parlementaires et d’une jonction piétonne, « la nécessité apparaît de renforcer le suivi et le contrôle du budget et des comptes, de manière plus permanente », dit la majorité. « Force est de constater que les dispositions actuelles ne permettent pas à l’assemblée de disposer des outils adéquats pour cette nécessaire optimalisation. »