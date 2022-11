Elise Mertens après son exploit en double aux WTA Finals: «Je suis très fière de notre come-back»

« J’ai peine à croire que nous avons gagné. C’était 7-2 pour elles dans le super tie-break ? Je ne me rappelle même pas des points », a-t-elle souri. « Nous sommes très bien entrées dans la partie. Elles n’avaient pas voix au chapitre dans le premier set. Ensuite, elles ont commencé à se ressaisir, elles servaient beaucoup mieux dès le début du deuxième. On sentait que le match était en train de tourner (NdlR : Mertens et Kudermetova ont mené 4-3 avec break avant de perdre le set 6-4). Je suis très fière de notre retour dans le super tie-break. C’est la preuve qu’il faut toujours y croire. »

Elise Mertens (WTA 5) était aux anges lundi soir à Fort Worth après avoir remporté le titre en double au Masters féminin avec sa partenaire Veronika Kudermetova (WTA 2). Au terme d’une finale palpitante, la Limbourgeoise et la Russe ont battu les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 1), têtes de série nº1 et tenantes du titre (6-2, 4-6, 11-9).

C’est une belle revanche pour Mertens au Masters. L’an dernier, elle s’était inclinée en finale, avec la Taiwanaise Hsieh Su-Wei contre ce même duo Krejcikova-Siniakova, victorieuses de l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open cette saison.

« C’était serré l’an dernier », a-t-elle poursuivi. « Mais je pense que nous avons été très régulières dans ce tournoi. Toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées. Il y a des semaines où tout roule et d’autres pas. Et nous avons saisi nos occasions. Ce titre fait certainement partie de mon Top 5, à côté de mes trois victoires en Grand Chelem. Les huit meilleures paires étaient présentes ici. Il n’y a pas plus haut ».

Prochain défi : la Billie Jean King Cup

Elise Mertens n’aura guère eu le temps de savourer son titre. Une heure après sa victoire 6-2, 4-6, 11-9 contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, la Limbourgeoise avait déjà pris la direction de l’aéroport dans l’espoir de rentrer le plus rapidement possible en Europe afin d’aider la Belgique lors de la Bilie Jean King Cup à Glasgow dès ce mercredi.

« Je ne sais pas si je parviendrai encore à attraper mon vol, mais je vais essayer », a-t-elle souri au moment de quitter le complexe avec sa mère. « Il est prévu à 22h locales, donc dans moins de deux heures. On verra. Nous avons de toute manière beaucoup de bonnes joueuses qui peuvent briller en Billie Jean King Cup avec Ysaline (NdlR : Bonaventure), Maryna (NdlR : Zanevska) et Alison (NdlR : Van Uytvanck). Et puis, c’est un sport d’équipe. J’espère que je pourrai encore être présente sur le terrain mercredi, éventuellement en double, mais c’est Johan (NdlR : Van Herck, le capitaine) qui décide. Et on verra ce qu’il dit. »

Elise Mertens a en tout cas conclu de fort belle manière, sur un plan personnel, une saison 2022 où elle aura soufflé le chaud et le froid, avec un titre en simple à Monastir, mais aussi neuf éliminations au premier tour, dont deux en Grand Chelem, en Australie et à Flushing Meadows.