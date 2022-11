Prix Médicis: Emmanuelle Bayamack-Tam, la poésie d’abord

Emmanuelle Bayamack-Tam a remporté ce mardi le prix Médicis du roman français avec « La treizième heure ». Un roman truffé d’ambiguïtés, de pièges et de clins d’œil en forme de citations. Lisez le premier chapitre.

Les rumeurs ne se sont pas trompées, qui faisaient courir son nom avant la remise du prix Médicis pour le roman français : Emmanuelle Bayamack-Tam est la lauréate de l’année pour La treizième heure. Le nom d’une secte. Enfin, un genre de secte, que Farah, un des prénoms du personnage principal, ni tout à fait fille ni tout à fait garçon, ne considère pas non plus vraiment comme une famille, ainsi que le fait son père, acharné à convaincre. Nous sommes, dit-elle, « juste une communauté qui croit que la souffrance et la mort n’auront pas le dernier mot ».