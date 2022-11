L’incroyable tatouage de Sonny Colbrelli en hommage à son sacre à Paris-Roubaix (photos)

Le 3 octobre 2021, Sonny Colbrelli remportait la 118e édition de Paris-Roubaix, une course titanesque accompagnée, dès le départ, par une forte pluie. Le parcours de 257,7 kilomètres en comprenait 55 sur les pavés, dont de nombreux boueux, répartis sur 30 secteurs abordés après 94 kilomètres. L’Italien s’est imposé, couvert de boue, sur le vélodrome de Roubaix au sprint devant le jeune Florian Vermeersch, dernier rescapé de l’échappée initiale, et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Voilà un souvenir qui restera à jamais gravé dans son esprit, lui qui a mis fin à sa carrière de cycliste professionnel. Et même dans sa peau ! En effet, Colbrelli a opté pour un incroyable tatouage en hommage à cette folle victoire, l’une des plus belles de sa carrière et probablement la plus intense sur le plan émotionnel.