Parcours immersif: dans la forêt avec Harry Potter

A Poudlard, on appellerait ça le sortilège de duplication. Ou le maléfice de Gemino, bien pratique également pour multiplier un objet à l’infini. Toujours est-il qu’après les livres, après les films, après les studios londoniens, le nouveau concept qui vient dupliquer le monde magique d’Harry Potter s’appelle The Forbidden Forest et prend la forme d’une expérience immersive. Après Manchester ou New York, cette forêt interdite s’installe à l’ouest de Bruxelles, dans le domaine du château de Groenenberg à Lennik plus précisément.