COP27: la chaleur extrême pourrait causer 90.000 décès par an en Europe

Soit six fois plus que ceux enregistrés en 2022, année de l’été le plus chaud. Et les prévisions de l’Agence européenne de l’environnement se basent sur le scénario le moins alarmiste d’un réchauffement de 3 degrés d’ici 2100 alors qu’il pourrait être de 8 degrés…

Les rapports se suivent et se ressemblent. Le réchauffement climatique n’épargne personne mais l’Europe est en première ligne pour en subir ses effets dévastateurs et notamment la multiplication des vagues de chaleur. Émanation de l’ONU, l’Organisation météorologique mondiale a fait ses calculs : depuis 30 ans, l’Europe subit un réchauffement plus de deux fois supérieur à la moyenne planétaire soit une hausse des températures de + 0,5 degré par décennie entre 1991 et 2021. Avec pour conséquences, une multiplication des phénomènes météorologiques à fort impact comme les inondations, les tempêtes et surtout les vagues de chaleur. On le sait, l’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe et ce lundi, l’OMS a fait un décompte macabre : au moins 15.000 personnes sont mortes des suites de ces canicules à répétition en 2022 soit 10 % des 150.000 décès liés à la chaleur extrême enregistrés en Europe en 50 ans…