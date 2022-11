Marc Delire quitte «La Tribune» de la RTBF pour RTL

Dès ce 20 novembre, RTL Sport proposera une nouvelle émission à l’occasion de la Coupe du Monde : « Dans le vestiaire ». Vous pourrez la retrouver tous les jours de 22h à 22h45 sur RTLplay.

Vincenzo Ciuro et Anne Ruwet débrieferont l’actualité quotidienne des Diables et les faits marquants de la journée avec leurs chroniqueurs et invités. Emiliano Bonfigli interviendra depuis le Qatar et Marc Delire et Silvio Proto feront partie des consultants, ainsi que des anciens Diables rouges, des athlètes belges et des artistes belges en tout genre.