Ars Musica explore la création contemporaine

Du 18 novembre au 2 décembre dans différentes salles à Bruxelles et en Wallonie. Infos : www.arsmusica.be

Fondé en 1989, le festival de musique contemporaine Ars Musica a fait de la création musicale son credo. Cette année, la programmation est traversée par la thématique de la science : une improvisation sur des écrits de Galilée (Et pourtant elle tourne, le 20/11 aux Brigittines), un opéra sur Albert Einstein (Einstein on the Beach de Philipp Glass, le 30/11 à Bozar), une exploration du cosmos (Apollo de Brian Eno, le 19/11 au Planétarium)…