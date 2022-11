COP 27: incident entre les forces de sécurité de l’ONU et un parlementaire égyptien

Alaa Abdel Fattah a cessé de boire il y a 48 heures. Les jours de l’opposant politique égyptien sont donc en danger. Lors d’une conférence de presse organisée en marge de la COP 27 qui se tient à Charm El-Cheikh, sa sœur Sanaa Seif alertait sur son état : « Nous savons qu’ils seraient heureux qu’il meure. Ils ne veulent juste pas que cela arrive pendant que le monde regarde. Mais le monde est en train de regarder », a-t-elle lancé selon un journaliste britannique sur place.

Lors du discours de Sanaa Seif, un député pro-régime a tenté de l’empêcher de s’exprimer, avant d’être expulsé de la salle par un membre des forces de sécurité de l’ONU.

Après Paris et Londres, l’ONU et Berlin la pressent de libérer le détenu politique le plus célèbre d’Egypte. Sa grève de la soif fait suite à sept mois de grève de la faim. L’Egypto-britannique, icône de la révolution de 2011 en Egypte, a été arrêté fin 2019. Il a ensuite été condamné à cinq ans de prison pour diffusion de « fausses informations » pour avoir reposté sur Facebook un texte accusant un officier de police de torture.