Mondial 2022: un joueur célèbre sa sélection avec le Brésil en demandant sa petite amie en mariage (vidéo)

Tite, le sélectionneur du Brésil, a dévoilé ce lundi 7 novembre la liste des 26 joueurs qui seront présents au Qatar pour représenter le Brésil lors de la Coupe du monde 2022. Parmi ces 26 joueurs, on y retrouve Pedro, un joueur de Flamengo.

Ce jeune avant-centre de 25 ans a fêté sa sélection en demandant sa copine en mariage. Dans une vidéo diffusée par Fla TV, on peut voir l’attaquant de Flamengo, à genoux, demandant sa petite amie en mariage. « C’est un jour spécial, et j’ai fait en sorte qu’il soit encore plus spécial. Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d’enfant qui se réalise (…) et elle m’a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C’est un jour inoubliable », a expliqué le joueur de 25 ans.