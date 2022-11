La musique d’aujourd’hui: impasse ou renouveau?

Commençons par faire un sort à ce concept dépassé de « musique contemporaine ». Celui-ci s’attachait durant les années 50 et 60 aux tenants d’un avant-gardisme pur et dur qui aimait se refermer sur lui-même. Le concept a désormais couvert toute la création musicale de l’après-Schoenberg avec pour seul effet d’inclure au début du XXIe siècle une foule de compositeurs à ce point peu contemporains qu’ils étaient déjà morts ! Si une institution veut défendre la création actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles, (FWB) elle doit s’intéresser aux musiques écrites durant les vingt dernières années. Et là, il faut bien admettre que les supports sont insuffisants et parfois inexistants.

Le fossé est-il irréparable ?