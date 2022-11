Séries: les joyaux de «The Crown» ont perdu leur éclat

The Crown saison 5, dix épisodes (50’) sur Netflix

Attention, sol glissant. Si tout était possible, sans trop de tabous pour les quatre premières saisons de The Crown, le décès de la reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier, à l’âge de 96 ans, a complètement rebattu les cartes pour la série créée par Peter Morgan. Tellement que, sous le feu des critiques et des commentateurs royaux britanniques, Netflix a ajouté, in extremis, un avertissement à sa bande-annonce : « Inspirée d’événements réels, cette fiction raconte l’histoire de la reine Élisabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne ».